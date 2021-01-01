Главным новогодним украшением каждого города неизменно из года в год является огромная лесная красавица, которая призвана радовать всех жителей города и его гостей. Конечно, те елки, которые установлены на главных площадях городов, значительно отличаются габаритами и масштабом украшений от тех, которые занимают почетное место в каждом доме, ведь у них ответственная миссия - праздничное настроение для всех!
Мы составили топ-10 самых красивых елок со всего мира, которые радуют и жителей, и гостей своих городов.
Сюрреалистичная елка в Вильнюсе, Литва
gorodw.by
Прекрасный вид и на елку, и на Колизей в Риме, Италия
gorodw.by
Украшенная исключительно огоньками елка в Будапеште, Венгрия
gorodw.by
Елка как центр рождественской ярмарки во Франкфурте, Германия
gorodw.by
Золотые переливы на главной елке Инсбрука, Австрия
gorodw.by
Елка с необычным куполом под звездное небо в Киеве, Украина
gorodw.by
Ель будто из сказки в Праге, Чехия
gorodw.by
Вкуснейшая выпечка и горячий глинтвейн возле красивейшей елки в Страсбурге, Франция
gorodw.by
Огромные рождественские композиции украшают главную в Тбилиси, Грузия
gorodw.by
Классические красные шары на главной елке Варшавы, Польша
gorodw.by
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter