Главным новогодним украшением каждого города неизменно из года в год является огромная лесная красавица, которая призвана радовать всех жителей города и его гостей. Конечно, те елки, которые установлены на главных площадях городов, значительно отличаются габаритами и масштабом украшений от тех, которые занимают почетное место в каждом доме, ведь у них ответственная миссия - праздничное настроение для всех!

Мы составили топ-10 самых красивых елок со всего мира, которые радуют и жителей, и гостей своих городов.

Сюрреалистичная елка в Вильнюсе, Литва



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Прекрасный вид и на елку, и на Колизей в Риме, Италия

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Украшенная исключительно огоньками елка в Будапеште, Венгрия

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Елка как центр рождественской ярмарки во Франкфурте, Германия

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Золотые переливы на главной елке Инсбрука, Австрия

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Елка с необычным куполом под звездное небо в Киеве, Украина

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Ель будто из сказки в Праге, Чехия

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Вкуснейшая выпечка и горячий глинтвейн возле красивейшей елки в Страсбурге, Франция

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Огромные рождественские композиции украшают главную в Тбилиси, Грузия

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Классические красные шары на главной елке Варшавы, Польша

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