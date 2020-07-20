Тонущего ребенка спасли на Цнянском водохранилище

Мальчик был госпитализирован в больницу, рассказали в МГУ МЧС.

Сотрудник ОСВОД Леонид Бугор спас тонущего ребенка на Цнянском водохранилище.

Оказалось, ребенок играл с мячом, который отлетел далеко в воду. Мальчик поплыл за ним, но в какой-то момент стал хлопать по воде руками, привлекая внимание и призывая на помощь.

– Наблюдавший за отдыхающими на воде старший матрос-спасатель Леонид Бугор заметил тонущего мальчика, крикнул коллегам "Тревога" и бросился в одежде в воду на спасение мальчика, – рассказала официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.

По ее словам, ребенок пробыл под водой не более двух минут, после спасения был в сознании. В итоге мальчика отвезли в больницу.