Томильчик: в год 75-летия Великой Победы особо значимы патриотические проекты

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БЕЛТА

, — сказал Эдуард Томильчик.Ежегодно мероприятия, проводимые на пространстве Союзного государства, объединяют более тысячи школьников двух стран., — отметил начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования.Эдуард Томильчик подчеркнул, что сегодня в учреждениях образования проводятся республиканская акция "Беларусь помнит" и мероприятия героико-патриотической акции "Великой Победе — 75!"., — рассказал он.Одним из таких мероприятий стало проведение республиканского конкурса "Не меркнет летопись побед". Учащиеся исследовали историю воинских частей и соединений, партизанских отрядов и подпольных групп, действовавших в годы Великой Отечественной войны на территории регионов, презентовали деятельность своих поисковых клубов и отрядов по изучению и сохранению памяти о тех героических событиях., — добавил начальник главного управления.Во время подготовки к республиканскому конкурсу "Войны священные страницы навеки в памяти людской" ребята проводят поисковую работу по исследованию жизни и деятельности участников Великой Отечественной войны, партийных деятелей, партизан, подпольщиков, которые связали свою жизнь с профессией педагога (номинация "Педагоги — участники Великой Отечественной войны"). В номинации "Их именами названы…" исследуются личности, связанные с событиями Великой Отечественной войны, имя которых присвоено улицам, учреждениям образования, воинским частям, другим социальным и культурным объектам населенного пункта, где живут ребята.