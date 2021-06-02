Тимати выпустил клип, посвященный шоу "Холостяк"

Фанаты ждали, что вот-вот выйдет клип, который покажет отношения новой звездной пары. Но у вчерашнего холостяка был другой план. Выходу клипа предшествовало и обращение к Алисе Грабовой в "Инстаграм". В посте артист признался, что не смог поверить в тот идеальный образ, который создала Алиса. Юнусов также добавил, что модель вдохновила его на написание "особенного и достаточно личного" произведения, такого же, как и она сама. Им стала песня "Падаем вместе".
В комментариях Тимура упрекнули в том, что "он никогда не изменится".
На своей странице в "Инстаграм" шоумен поделился не менее трогательной публикацией и о своей новой избраннице:
– Катя настоящая на все сто и один процент. Говорит ровно то, что думает, делает так, как чувствует, и живет сегодня здесь и сейчас. Ты веселая, легкая, красивая, очень смышленая, и при этом девочка с очень крепким внутреннем стержнем. Мне очень с тобой повезло, – признался Тимур.