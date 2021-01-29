Недавно появились новости о том, что Facebook планирует подать в суд на Apple за изменение в политике конфиденциальности App Store.
Претензия в том, что Apple злоупотребляет своей лидерской позицией на рынке, вынуждая разработчиков спрашивать разрешения у пользователей на отслеживание активности для трансляции рекламы.
Получается, что руководитель Apple Тим Кук обидел Марка Цукенберга (главу Facebook). Ведь теперь соцсеть последнего должна получать одобрение от пользователей на сбор данных для показа рекламы. Но не все интернет-пользователи на такое согласятся – это может привести к уменьшению прибыли.
Своим мнением о ситуации поделился гендиректор Apple Тим Кук.
– Если то, что все в нашей жизни можно объединить и продать, мы примем как нормальное явление, потери будут более серьезными, чем данные. Мы лишимся свободы быть людьми. Если бизнес основан на введении людей в заблуждение, он заслуживает не похвалы, а презрения, – так высказался эксперт во время выступления на конференции European Computers, Privacy & Data Protection.
Фото: Газета.ру
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Глава Apple считает бизнес-модель Facebook презренной
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