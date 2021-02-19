Такая информация появилась на официальном сайте американской стриминговой платформы Netflix. Из релиза следует, что режиссер Тим Бертон снимет сериал "Уэнздэй" ("Wednesday"), сообщает РИА Новости.
В основе проекта – известная история про "Семейку Аддамс".
По сюжету главная героиня – девочка Уэнздэй (дочь Мартиши и Гомеса Аддамсов) учится в академии Nevermore. Там она тренирует экстрасенсорные способности, предотвращает серию убийств и даже разгадывает тайну родителей.
Шоураннерами и исполнительными продюсерами проекта стали Альфред Гоу и Майлз Миллар. Над сериалом будут работать также Эндрю Миттман и Кевин Мисерокти, которые продюсировали мультфильм "Семейка Аддамс" (2019), Джонатан Гликман "Семейка Аддамс – 2: Горящий тур" (2021) и другие.
Информации о дате выхода и составе актерской команды пока нет.
Впервые о создании сериала заговорили в октябре прошлого года. Но кто работает над проектом, тогда не сообщили. В некоторых источниках была информация, что роль Мартиши и Гомеса могут исполнить Хелена Бонэм Картер и Джонни Депп. Но подтверждения этим слухам нет.
Фото: rg.ru
Опубликовано:
778
Тим Бертон снимет сериал по мотивам "Семейки Аддамс"
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter