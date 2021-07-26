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Тиктокеры атаковали популярное приложение для знакомств в поисках любви с олимпийцами

Пользователи социальной сети TikTok запустили забавный флешмоб для желающих найти себе пару. Его цель – отыскать знакомство (а в идеале и любовь) в лице олимпийского спортсмена. Правда, уже через несколько дней налаженная система стала давать сбои.


План у тиктокеров был прост: скачать одно из популярных международных приложений для знакомств и купить его платную версию, которая позволяет настраивать свою локацию на любое место в мире. Следующий шаг – «переместиться» в олимпийскую деревню в Токио и сузить радиус поиска до минимума. Вуа-ля – можно листать профили спортсменов мирового класса, ставить им лайки и ждать, пока кто-то ответит взаимностью. Кстати, такие случаи уже были, но пока неясно, получится ли из мимолетных знакомств что-то серьезное.

Тут стоит уточнить, что чем дальше – тем меньше шансов у тиктокеров. Дело вот в чем: когда флешмоб набрал популярность, искать счастья с атлетами ринулись тысячи человек со всего мира. Свободных олимпийцев с активными аккаунтами в том же приложении банально не хватает на всех. Поэтому теперь вместо профилей спортсменов тиктокеры все чаще натыкаются на таких же искателей, как они сами. Впрочем, может быть, именно так кто-то сможет встретить свою любовь.

Фото: pixabay.com
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Тиктокеры атаковали популярное приложение для знакомств в поисках любви с олимпийцами
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