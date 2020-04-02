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Тигр растерзал собиравшего дикие травы мужчину и варана

Тигр растерзал мужчину в тайском национальном парке Тхап Лан, провинция Накхонратчасима. Об этом пишет сайт Asia One.

Фото: Globallookpress.com

В воскресенье, 29 марта, 46-летний Джамрас Фумвенгкуанг и двое его приятелей пошли в национальный парк Тхап Лан искать дикие травы. В лесу был слышен шорох и друзья подумали, что рядом ходит тигр.

Джамрас отошел в сторону и исчез. Приятели долго искали его, но так и не нашли. Спасатели и сотрудники парка отправились на поиски Фумвенгкуанга и увидели тигра, который охранял тела убитых им человека и варана.

Тело Фумвенгкуанга отправили в больницу для проведения вскрытия. Начальник национального парка Праватсарт Шантеп (Prawatsart Chanthep) сказал, что последний раз на территории парка тигров видели 20 лет назад.

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