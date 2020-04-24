The Rolling Stones впервые за последние 8 лет выпустили новую песню, она посвящена коронавирусу

Легендарная британская группа The Rolling Stones впервые с 2012 года выпустила новый сингл, сообщается на сайте группы.

Композиция Living in a Ghost Town была записана в условиях самоизоляции и посвящена пандемии нового коронавируса.

Песня Living in a Ghost Town тесно переплетается с тем, что мы переживаем сегодня, написали члены группы. «Записано в Лос-Анджелесе, в Лондоне в условиях самоизоляции», — говорится в сообщении.

На песню снят видеоклип, кадры студийной записи композиции перемежаются видами пустынных улиц мегаполисов мира.

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«Роллинг Стоунз» — одна из самых успешных и влиятельных рок-групп в истории музыки, была основана еще в 1962 году. На счету коллектива более 20 студийных альбомов, которые разошлись тиражом свыше 250 миллионов. В 1989 году The Rolling Stones включили в Зал славы рок-н-ролла.