The Guardian: Лукашенко – удобный злодей, чтобы замаскировать жестокость Европы

Вот лишь несколько цитат из материала Кенана Малика:«Политика Европейского Союза превратила мигрантов в ресурс, который нужно эксплуатировать».«Группа мужчин в темной униформе и балаклавах, все с дубинками в руках. Они избивают группу людей, неоднократно ударяя их дубинками по рукам, ногам и спине. Они сталкивают их в реку, которая отмечает границу Европейского союза. «Иди», - кричат они. И это, между прочим, не инцидент на границе между Беларусью и Польшей. Это произошло в 1000 миль к югу - между Хорватией и Боснией и Герцеговиной. И это происходит уже несколько месяцев, но с гораздо меньшей оглаской или вниманием, чем это было сделано в связи с событиями в Беларуси».«Польские силы поймали мигрантов в ловушку. Варшава ввела чрезвычайное положение, отказывая мигрантам в пище, воде и медицинской помощи и отказывая журналистам в доступе. Новые законы позволяют полиции игнорировать просьбы о предоставлении убежища. Официально восемь человек умерли при минусовой температуре. Истинная цифра, вероятно, будет намного выше».«Использование людей» - это именно то, что миграционная политика ЕС практикует последние три десятилетия. «Крепость Европа» была создана путем превращения людей в инструменты политики, рассматривая мигрантов не как живых, дышащих людей, а как обломки и летательные аппараты, которые нужно унести с пляжей и границ Европы».