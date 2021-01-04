Провести тест можно будет на Едином портале электронных услуг, уточняют в пресс-службе Министерства связи и информатизации.
Фото носит иллюстративный характер
Как отметили в ведомстве, на Едином портале электронных услуг можно протестировать электронную услугу ОАИС 3.50.01/1 «Получение сведений о месте жительства и месте пребывания гражданина (с получением согласия физического лица)» с использованием ID-карты.
«Тестирование услуги 3.50.01/1 будет продолжаться до момента вступления в силу нормативного правового акта о биометрических документах в Республике Беларусь, после которого услуга будет переведена из тестовой среды в эксплуатационную», – добавили в пресс-службе.
Для получения услуги понадобится компьютер с выходом в сеть интернет на скорости не менее 1 мбит/с; считыватель ID-карт; ID-карта (макет); ключ (токен) электронной цифровой подписи ГосСУОК юридического лица; клиентская программа.
Чтобы получить услугу, сначала нужно выбрать ее в личном кабинете ЕПЭУ, после приложить ID-карту к считывателю и подтвердить согласие на получение персональных данных путем ввода PIN-кода. Когда пароль будет введен, запрашиваемая информация об адресе регистрации будет получена из автоматизированной информационной системы «Учет граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства по месту жительства и месту пребывания».
Минсвязи просит в случае возникновения технических неполадок, ошибок в процессе тестирования обращаться в службу технической поддержки НЦЭУ.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
1409
Тестирование услуги по получению данных о месте жительства с помощью ID-карт началось в Беларуси
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter