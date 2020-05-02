Тест показал: в Витебской области ежесуточно делают до 1,5 тысячи тестов на Ковид

В лаборатории вирусологических исследований Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья работа идет круглосуточно. Это одно из крупнейших исследовательских подразделений региона. Заведующая лабораторным отделом Александра Бибова рассказывает:

– В связи со сложной эпидемиологической ситуацией деятельность лаборатории оптимизирована. Подразделение перепрофилировано. До минимума сокращены другие, не срочные исследования. Основные силы сегодня направлены на выявление Ковид-19. Организована трехсменная работа. В каждой смене – два фельдшера и врач. На днях прибудет еще один специалист. Ежедневно мы проводим до 600 тестов. В зависимости от изготовителя и входящих в набор реагентов, на анализ требуется от 3 до 5 часов.

Главный санитарный врач области Владимир Синкевич называет цифры:

– В Витебской области в целом имеется 6 лабораторий, оснащенных современным оборудованием для проведения молекулярно-генетических исследований. Ежедневно здесь проводят до 1500 тестов. В лабораторной диагностике коронавируса задействованы не только специалисты областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, но и центра дерматовенерологии, областного роддома, инфекционной больницы, клиники ВГМУ и перепрофилированный отдел вирусологии областной ветлаборатории. Большая часть персонала работает круглосуточно. Дополнительно мы решаем вопросы расширения мощностей, увеличения пропускной способности лабораторий – появится еще одно подразделение в Новополоцке.

Сейчас на смену китайским и российским тест-системам, рассказывает Владимир Алексеевич, пришли отечественные, в том числе – производимые в Витебске. С ними и работают в настоящее время лаборанты. Белорусские тест-системы уже хорошо себя зарекомендовали, отличаются качеством, показывают высокую точность.

– Кадров лаборантов у нас хватило для работы в условиях возросшей нагрузки. Правда, для помощи специалистам, ведения делопроизводства и создания базы данных, мы привлекли работников из других подразделений, – отмечает Владимир Синкевич. – Задача – максимально эффективно использовать каждую минуту работы фельдшера-лаборанта и врача, не отвлекать их непосредственно от лабораторной диагностики…

Главный санитарный врач отдельно подчеркивает: нужно помнить, что тесты выполняются не «по желанию», а строго по назначению врача, который руководствуется клиническими и эпидемиологическими показаниями. Делать тест «на всякий случай» никакой необходимости нет. Это уже неоднократно подчеркивалось ранее. Такая информация ничего не даст пациенту, кроме лишней нервотрепки и потерянного времени. А вот если есть клинические проявления острой респираторной инфекции, были контакты с заболевшими людьми – врач и сам назначит проведение теста.

– Ведь сегодня мы ищем антиген-возбудитель, – объясняет Владимир Алексеевич. – Его может не быть сейчас, но через час он появится, если человек вдруг будет инфицирован. Так что тесты – не панацея и не истина последней инстанции. Это всего лишь один из компонентов оценки состояния здоровья человека. Диагноз ставится на основе клинических проявлений и различных (а не одного) лабораторных исследований. Даже если тест отрицателен, симптоматика может указывать именно на это заболевание. В ближайшее время мы ждем поступления экспресс-тестов на антитела, которые тоже будут использоваться в комплексной диагностике. Эта информация поможет медикам.

В Витебском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья еще раз обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил социального дистанцирования:

– Человек уже за два дня до проявления первых симптомов коронавируса может стать небезопасным для окружающих, – напоминает Владимир Синкевич. – Поэтому строго соблюдайте рекомендации врачей, не посещайте без острой необходимости места с массовым пребыванием людей, воздержитесь от лишних поездок. Тогда не понадобятся и тесты, которые на сегодняшний день, подчеркну, являются не рядовым анализом, а высокотехнологичным методом исследования. Такие исследования нет необходимости ставить на поток.

Думается, эти рекомендации особенно актуальны для витебчан – город по-прежнему лидирует среди других регионов страны (кроме Минска) по количеству инфицированных людей. Но горожане, как и раньше, массово посещают торговые центры, рынки, многие игнорируют советы по использованию масок в общественных местах.