Tesla приостанавливает сборку электромобилей на двух заводах

Американская Tesla в связи с распространением нового коронавируса приостанавливает производство на двух заводах — в штатах Нью-Йорк и Калифорния. Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном в четверг.





Как говорится в сообщении компании, будет функционировать лишь производство тех комплектующих, которые нужны для обслуживания, инфраструктуры и важнейших цепочек поставок, передает ТАСС.

Другие заводы компании продолжат работу, также продолжится обслуживание зарядных станций для электромобилей. У «Теслы», в частности, есть предприятия в Неваде, Калифорнии и Нью-Йорке (там производят солнечные батареи).





В Tesla считают, что существующих объемов ликвидности достаточно «для успешного преодоления продолжительного периода неопределенности». На конец 2019 года в распоряжении компании было около 6,3 млрд долларов, позже она привлекла еще более 2 млрд.