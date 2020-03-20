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Tesla приостанавливает сборку электромобилей на двух заводах

Американская Tesla в связи с распространением нового коронавируса приостанавливает производство на двух заводах — в штатах Нью-Йорк и Калифорния. Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном в четверг.


Как говорится в сообщении компании, будет функционировать лишь производство тех комплектующих, которые нужны для обслуживания, инфраструктуры и важнейших цепочек поставок, передает ТАСС.

Другие заводы компании продолжат работу, также продолжится обслуживание зарядных станций для электромобилей. У «Теслы», в частности, есть предприятия в Неваде, Калифорнии и Нью-Йорке (там производят солнечные батареи).


В Tesla считают, что существующих объемов ликвидности достаточно «для успешного преодоления продолжительного периода неопределенности». На конец 2019 года в распоряжении компании было около 6,3 млрд долларов, позже она привлекла еще более 2 млрд.

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Фото: РЕЙТЕР
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