Об этом сегодня на встрече Президента с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями государственных органов рассказал Председатель КГБ Иван Тертель:
– Несмотря на продолжающееся беспрецедентное давление на Беларусь, страна живет и работает в нормальном режиме. По нашим оценкам, обстановка в трудовых коллективах, на предприятиях и в организациях, учреждениях образования в целом здоровая и контролируемая. На фоне попыток извне расшатать экономику народное хозяйство показывает неплохую динамику. В своих закрытых докладах иностранные спецслужбы и находящиеся под их кураторством подрывные центры констатируют, что «власть устояла и обозримых перспектив для ее свержения не просматривается». В рядах беглых мятежников фиксируется уныние и апатия. Все отчетливее проявляются скрываемые до поры личные обиды и склоки, обусловленные борьбой за западные гранты. Но это не значит, что за рубежом отказались от планов по свержению власти в Беларуси. Очевидно, что наш противник обладает огромными ресурсами, отработанными технологиями и умением играть вдолгую.
Фото: БЕЛТА
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Тертель: несмотря на продолжающееся беспрецедентное давление на Беларусь, страна живет и работает в нормальном режиме
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