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  2. Тертель: начало активной фазы экстремизма планируется Западом и "беглыми" в Беларуси в сентябре-октябре 2021 года

Тертель: начало активной фазы экстремизма планируется Западом и "беглыми" в Беларуси в сентябре-октябре 2021 года

Искусственное создание так называемых триггеров, способных взорвать ситуацию в стране, остро стоит в повестке дня противостоящего нам конгломерата иностранных спецслужб и связанных с ними беглых эмигрантов. Об этом заявил председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель сегодня в ходе проходящей во Дворце Независимости встречи с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки.


Председатель КГБ сообщил, что в политикоформирующих кругах Запада обсуждаются различные варианты смены власти в Беларуси как необходимого условиях для достижения своих геополитических интересов в Восточноевропейском регионе:

– Не исключается в том числе применение военной силы. Из особенностей настоящего момента: отмечается активное изучение обстановки в трудовых коллективах крупных государственных предприятий, попытки формирования ядра активистов, способных при наступлении неблагоприятных экономических условий инспирировать массовое забастовочное движение. Основные мероприятия реализуются посредством так называемой инициативы «Рабочий рух», исполнители – экстремистская организация с центром в Варшаве и политэмигрантская структура в Вильнюсе.

Иван Тертель пояснил:

– Контакты подрывных центров из числа работников данных предприятий ориентируются на получение информации о деятельности субъектов хозяйствования в условиях санкций, контрагентов из числа зарубежных кампаний – с целью организации давления на них. А также сбор компромата на руководящий состав различного уровня.

Председатель КГБ сообщил:

– Начало активной фазы действий нашими оппонентами планируется в сентябре-октябре текущего года либо в первой половине следующего года – при ожидаемом ими существенном падении уровня благосостояния населения вследствие санкций. Искусственное создание так называемых триггеров, способных взорвать ситуацию в стране, остро стоит в повестке дня противостоящего нам конгломерата иностранных спецслужб и связанных с ними беглых эмигрантов. В качестве таковых рассматриваются террористические акты и акции устрашения в отношении общественных и государственных деятелей, представителей СМИ, правоохранительных органов и судейского корпуса. А также диверсий на объектах оборонного комплекса, экономики и жизнеобеспечения – с массовой гибелью людей и последующим обвинением в этом действующей власти.

Фото: БЕЛТА
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