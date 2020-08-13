Теннис. Соболенко проиграла Гауфф в 1/8 финала турнира в Лексингтоне

В первом официальном матче с 29 февраля белоруска достаточно уверенно разобралась с другой американской теннисисткой Мэдисон Бренгл (WTA: 80) – 6:1, 6:7 (5:7), 6:2. Однако преодолеть сопротивление 16-летней Гауфф, стремительно врывающейся в элиту мирового тенниса, Соболенко, которая, кстати говоря, получила от организаторов этих соревнований второй номер посева, не смогла.В первом сете, по ходу которого оппонентки сделали по три брейка, юная американка вырвала победу на нервном тай-брейке.Уязвленная такой развязкой Соболенко во второй партии сходу взяла быка за рога и повела 4:1 с брейком. Гауфф сделала обратный брейк в девятом гейме. Однако десятый, в котором подавала уже сама, проиграла под ноль. А вместе с тем и весь сет.В третьей партии теннисистки, по два раза не удержав свою подачу, довели выяснение отношений до счета 4:4. На горизонте уже отчетливо замаячил тай-брейк. Но в концовке сета американка предприняла решающий рывок. Выиграв подачу Соболенко в девятом гейме, а затем не менее уверенно сыграв и на своей, Гауфф закрыла сет (6:4) и матч.Помимо Арины Соболенко, участие в этом турнире принимали еще две белоруски. Ольга Говорцова (WTA: 135) преодолела два раунда квалификации и стадию 1/16 финала, но во втором круге уступила Онс Жабер из Туниса (WTA: 39) – 6:3, 2:6, 4:6. А экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко (WTA: 58), начинавшая выступать здесь сразу с основной сетки, в стартовом для себя матче капитулировала перед давней соперницей Винус Уильямс из США (WTA: 67) – 3:6, 2:6.