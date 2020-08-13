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Теннис. Соболенко проиграла Гауфф в 1/8 финала турнира в Лексингтоне

Арина Соболенко (WTA: 11), увы, покидает представительный турнир категории International с призовым фондом $ 202 250 в американском Лексингтоне. В матче второго круга первая на данный момент ракетка Беларуси неожиданно уступила Кори Гауфф из США (WTA: 53) – 6:7 (4:7), 6:4, 4:6. Поединок продолжался 2 часа 50 минут.


В первом официальном матче с 29 февраля белоруска достаточно уверенно разобралась с другой американской теннисисткой Мэдисон Бренгл (WTA: 80) – 6:1, 6:7 (5:7), 6:2. Однако преодолеть сопротивление 16-летней Гауфф, стремительно врывающейся в элиту мирового тенниса, Соболенко, которая, кстати говоря, получила от организаторов этих соревнований второй номер посева, не смогла.

В первом сете, по ходу которого оппонентки сделали по три брейка, юная американка вырвала победу на нервном тай-брейке. 

Уязвленная такой развязкой Соболенко во второй партии сходу взяла быка за рога и повела 4:1 с брейком. Гауфф сделала обратный брейк в девятом гейме. Однако десятый, в котором подавала уже сама, проиграла под ноль. А вместе с тем и весь сет.

В третьей партии теннисистки, по два раза не удержав свою подачу, довели выяснение отношений до счета 4:4. На горизонте уже отчетливо замаячил тай-брейк. Но в концовке сета американка предприняла решающий рывок. Выиграв подачу Соболенко в девятом гейме, а затем не менее уверенно сыграв и на своей, Гауфф закрыла сет (6:4) и матч.

Помимо Арины Соболенко, участие в этом турнире принимали еще две белоруски. Ольга Говорцова (WTA: 135) преодолела два раунда квалификации и стадию 1/16 финала, но во втором круге уступила Онс Жабер из Туниса (WTA: 39) – 6:3, 2:6, 4:6. А экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко (WTA: 58), начинавшая выступать здесь сразу с основной сетки, в стартовом для себя матче капитулировала перед давней соперницей Винус Уильямс из США (WTA: 67) – 3:6, 2:6.
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Фото: РЕЙТЕР
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