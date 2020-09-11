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  2. Теннис. Саснович проиграла Мартинцовой в четвертьфинале турнира в Стамбуле

Теннис. Саснович проиграла Мартинцовой в четвертьфинале турнира в Стамбуле

Александра Саснович (WTA: 106) завершила выступление на турнире из категории International в Турции. На четвертьфинальной стадии соревнований с призовым фондом $ 202 500 третья ракетка Беларуси потерпела поражение от Терезы Мартинцовой из Чехии (WTA: 136) – 2:6, 3:6. Встреча, увы, не получилась упорной и продолжалась всего 1 час 23 минуты.


В матчах предыдущих раундов против Зарины Дияс из Казахстана (3:6, 7:5, 6:1) и Анны Каролины Шмидловой из Словакии (6:7, 6:4, 6:3) белоруска тоже неудачно начинала, но затем находила свою игру и, проявляя недюжинные волевые качества, исправляла ситуацию. Но сегодня сделать то же самое не удалось. Матч не задался с самого начала. И развернуть его течение в другую сторону Саснович не смогла.

Мартинцова была надежнее и на первой, и на второй подаче, лучше действовала на брейк-пойнтах и вообще показала более цельный теннис, что и позволило ей одержать заслуженную викторию.

Саснович навязывала борьбу сопернице на приеме и даже сделала четыре брейка (по два в каждой из партий). Но при этом подавала белоруска крайне неудачно. За всю игру выиграла на своей подаче всего один гейм. Рассчитывать при этом на положительный исход поединка, разумеется, было очень сложно.
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