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Теннис. Ивашко не смог пробиться в полуфинал турнира в Остраве

В первую очередь внимание любителей тенниса сейчас, конечно, приковано к Нью-Йорку, где проходит US Open. Однако параллельно проводятся и другие, менее представительные, турниры. Один из них, с призовым фондом € 132 280, на этой неделе принимает чешская Острава.

Фото: архив БЕЛТА

Белорус Илья Ивашко, получивший от организаторов соревнований второй номер посева, сегодня, увы, завершил борьбу за титул. На четвертьфинальной стадии вторая ракетка страны потерпел поражение от Таллона Грикспура из Нидерландов (ATP: 150) – 6:7 (3:7), 3:6. Матч продолжался 1 час 44 минуты.

Поначалу казалось, что у Ивашко не возникнет проблем с тем, чтобы оформить выход в полуфинал. По ходу первого сета белорус вел с брейком 3:0, 4:1 и 5:2. Однако неудачно провел концовку партии. Позволил сопернику восстановить статус-кво, а затем хуже Грикспура выглядел и на тай-брейке.

Второй сет также прошел в примерно равной борьбе. Но теннисист из Нидерландов лучше воспользовался своими шансами на приеме. Он сделал три брейка, в то время как белорус ответил лишь двумя.

Ранее на турнире в Остраве Илья Ивашко последовательного оставил не у дел Вита Коприву из Чехии (ATP: 322) – 6:4, 7:6 (7:4) и серба Виктора Троицки (ATP: 188) – 6:3, 7:5. Белорус считался одним из наиболее явных претендентов на победу в этих соревнованиях. Но, увы, не сложилось.
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