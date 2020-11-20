62-летний мужчина отправился на рыбалку 9 ноября. Домой не вернулся. Были организованы его поиски, которые не увенчались успехом. Затем поступила информация о теле, зацепившемся за бакен.
Фото носит иллюстративный характер
Вчера сотрудниками ОСВОД совместно со спасателями неподалеку от деревни Турок тело было поднято из воды. Погибший оказался пропавшим рыбаком.
– Хочется напомнить любителям рыбной ловли о небезопасном нахождении у водоемов сегодня в условиях скользкого грунта, в местах, не предназначенных для рыбалки, на высоких берегах – легко сорваться и оказаться в воде. И, конечно, весьма важно быть в спасательном жилете. В случае форс-мажора он поможет удержаться на поверхности воды до прихода помощи, – акцентировал внимание на моментах безопасности представитель Гомельской областной организации ОСВОД Сергей Костюченко.
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Тело пропавшего рыбака обнаружили в Припяти в Петриковском районе
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК