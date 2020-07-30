Telegram подал антимонопольную жалобу на App Store

Мессенджер Telegram подал антимонопольную жалобу в Еврокомиссию на Apple.





Претензия касается работы магазина приложений «Эпл» App Store. В «Телеграм» считают, что Apple должна "позволить пользователям иметь возможность загружать программное обеспечение не только из App Store", сообщает Financial Times.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров неоднократно заявлял, что пользователи Apple должны иметь возможность скачивать приложения из альтернативных магазинов, а не только через официальный App Store.

Ранее (в июне) исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргрет Вестагер объявила о двух антимонопольных расследованиях в отношении Apple, касающихся работы App Store и Apple Pay, передает РИА Новости. Apple обвинения в антиконкурентном поведении опровергает.

Telegram был создан создан основателем соцсети "ВКонтакте" Павлом Дуровым в 2013 году. Сервис построен на технологии шифрования переписки MTProto, разработанной братом Павла — Николаем.

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