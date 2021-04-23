Telegram-канал BYPOL признан экстремистским

Соответствующее решение принято 22 апреля судом Железнодорожного района Гомеля. Основание – материалы проверки областного управления ГУБОПиК МВД.Правоохранителями было установлено, что в сообществе неоднократно размещались призывы к массовым беспорядкам, публиковались клеветнические материалы о сотрудниках МВД для разжигания социальной вражды, а также распространяются экстремистские материалы, включенные в соответствующий республиканский список. Большая часть информации в канале направлена на подрыв авторитета действующей власти и ее представителей.Теперь за публикацию (репост) информации из указанного интернет-ресурса предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.