В прошлом месяце «Белтехосмотр» выдал почти 129 тыс. разрешений на допуск к участию в дорожном движении. Такая информация размещена на сайте предприятия.
Архивное фото
Всего в мае разрешение получили 128 854 единиц транспорта. Это на 93,1 % выше показателя за аналогичный период прошлого года – тогда водители получили 66 748 разрешений.
Из общего числа 110 144 разрешений в мае этого года выдано физическим лицам - владельцам транспорта.
С начала года за январь-май число выданных разрешений составило 964 086, в то время как за 2020 год было выдано 726 055 допусков.
Опубликовано:
1762
Техосмотр в мае прошли почти 129 тысяч транспортных средств
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.