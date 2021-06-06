Техосмотр в мае прошли почти 129 тысяч транспортных средств

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Всего в мае разрешение получили 128 854 единиц транспорта. Это на 93,1 % выше показателя за аналогичный период прошлого года – тогда водители получили 66 748 разрешений.Из общего числа 110 144 разрешений в мае этого года выдано физическим лицам - владельцам транспорта.С начала года за январь-май число выданных разрешений составило 964 086, в то время как за 2020 год было выдано 726 055 допусков.