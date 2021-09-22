Театр Армена Джигарханяна сменил название

Армен Джигарханян. Фото:

ТАСС

, – прокомментировал художественный руководитель театра.По его словам, при изменении названия главным было сохранение в нем имени Армена Джигарханяна – и это было сделано. При этом в названии появилось слово «Прогресс» – по названию бывшего кинотеатра, в здании которого находится театр.