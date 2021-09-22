Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 2.93
Беларусь единая
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Театр Армена Джигарханяна сменил название

Театр Армена Джигарханяна сменил название

Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна теперь называется «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна». Об этом сообщил худрук театра Сергей Газаров, пишет ТАСС.

Армен Джигарханян. Фото: ТАСС

«Нам показалось, что «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна» – это будет новая жизнь этого же театра, только в ускoренном, энергетическом, прoрывном смысле, может быть, провокационном, резком направлении. Но это то, что заложил Армен Борисович», – прокомментировал художественный руководитель театра.

По его словам, при изменении названия главным было сохранение в нем имени Армена Джигарханяна – и это было сделано. При этом в названии появилось слово «Прогресс» – по названию бывшего кинотеатра, в здании которого находится театр.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы