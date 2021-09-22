Театр Армена Джигарханяна сменил название

Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна теперь называется «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна». Об этом сообщил худрук театра Сергей Газаров, пишет ТАСС.
Армен Джигарханян. Фото: ТАСС
«Нам показалось, что «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна» – это будет новая жизнь этого же театра, только в ускoренном, энергетическом, прoрывном смысле, может быть, провокационном, резком направлении. Но это то, что заложил Армен Борисович», – прокомментировал художественный руководитель театра.
По его словам, при изменении названия главным было сохранение в нем имени Армена Джигарханяна – и это было сделано. При этом в названии появилось слово «Прогресс» – по названию бывшего кинотеатра, в здании которого находится театр.