Торговый дом «На Немиге» вновь открылся для покупателей после короткого перерыва. Но теперь есть некоторые изменения: торговая точка вошла в состав универмага "Беларусь". Об этом проинформировали в администрации ТД "На Немиге".
Напомним, ТД «На Немиге» был закрыт 28 апреля на период реорганизации и теперь относится к юридическому лицу «Торговое коммунальное унитарное предприятие «Универмаг Беларусь». Отдел тканей и кафе «Встретимся на Немиге» все еще не работает, остальные отделы принимают покупателей в прежнем режиме.
Фото: архив БЕЛТА
Опубликовано:
996
ТД «На Немиге» вновь открылся для покупателей
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter