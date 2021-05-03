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ТД «На Немиге» вновь открылся для покупателей

Торговый дом «На Немиге» вновь открылся для покупателей после короткого перерыва. Но теперь есть некоторые изменения: торговая точка вошла в состав универмага "Беларусь". Об этом проинформировали в администрации ТД "На Немиге". 


Напомним, ТД «На Немиге» был закрыт 28 апреля на период реорганизации и теперь относится к юридическому лицу «Торговое коммунальное унитарное предприятие «Универмаг Беларусь». Отдел тканей и кафе «Встретимся на Немиге» все еще не работает, остальные отделы принимают покупателей в прежнем режиме.

Фото: архив БЕЛТА
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