Тайное стало явью. Американца обвиняют в порче собственной машины протрамповскими лозунгами, чтобы сойти за жертву

Если Клифтона Ютси признают виновным, ему грозит семь лет тюремного заключения.
Как сообщил окружной прокурор округа Эри Джон Флинн, один из соседей 18-летнего Ютси еще 15 октября подал заявление о вандализме, увидев, что машина парня была испорчена. На ней «красовались» изображения свастики, оскорбления на почве гомофобии и протрамповские лозунги, уточняет Fox News. Об «инциденте» Ютси рассказал в Facebook, где пользователи заподозрили парня в том, что тот разрисовал машину сам.
И хотя Ютси отрицал это, говоря, что никто бы не сделал ничего подобного со своим автомобилем, прокурор утверждает обратное.
Фото: Reuters
«Я не хочу вдаваться в подробности того, что представляют собой улики, но есть видео и просто старомодное расследование. Разговор со свидетелями. Разговор с семьей. Разговор с соседями. Мы сложили два и два», – сказал Джон Флинн.
Теперь Ютси обвиняют в мошенничестве со страховкой, фальсификации данных и ложном сообщении о происшествии. Если мужчину признают виновным, ему грозит 7 лет тюремного заключения.
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