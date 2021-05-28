Татьяна Хмель: культура – это политический инструмент, который работает на передовой

В эфире программы затронули тему реакции деятелей культуры на события летом-осенью 2020 года в Беларуси. Ведущий «Будней» Вадим Шепет поинтересовался, наблюдалась ли в связи с произошедшим консолидация в поддержку власти среди творческих людей.– ответила Татьяна Хмель. –Спикер отметила, что развитие белорусской культуры набирает обороты и что ей можно гордиться. В пример гостья «Будней» привела ряд высоких оценок различных творческих коллективов нашей страны как в Беларуси, так и за рубежом.Отдельно Татьяна Хмель остановилась на работе Национального академического театра им. Янки Купалы с обновленным коллективом.– сказала эксперт.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.