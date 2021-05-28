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  2. Татьяна Хмель: культура – это политический инструмент, который работает на передовой

Татьяна Хмель: культура – это политический инструмент, который работает на передовой

Такую мысль первый заместитель начальника главного управления культуры Минского областного исполнительного комитета Татьяна Хмель высказала в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».


В эфире программы затронули тему реакции деятелей культуры на события летом-осенью 2020 года в Беларуси. Ведущий «Будней» Вадим Шепет поинтересовался, наблюдалась ли в связи с произошедшим консолидация в поддержку власти среди творческих людей.

– Конечно, – ответила Татьяна Хмель. – Мне кажется, что те события нас сплотили, дали возможность проявить себя, объединиться. Я считаю, что культура – это именно тот политический инструмент, который сейчас работает на передовой.

Спикер отметила, что развитие белорусской культуры набирает обороты и что ей можно гордиться. В пример гостья «Будней» привела ряд высоких оценок различных творческих коллективов нашей страны как в Беларуси, так и за рубежом.

Отдельно Татьяна Хмель остановилась на работе Национального академического театра им. Янки Купалы с обновленным коллективом. «Посмотрите, как мы встали с колен, какая сегодня «Паўлінка»! Я, например, уже несколько раз подряд хожу [на спектакль] и получаю большое удовольствие от постановки. Посмотрите – выжили. Все у нас получилось», – сказала эксперт.

Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Фото: Михалевич Диана
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