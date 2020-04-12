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Татьяна Буланова попала в больницу с подозрением на инсульт

Известная российская певица Татьяна Буланова доставлена в больницу в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт, пишут «Известия».

Татьяна Буланова на открытии фестиваля «Славянский базар в Витебске — 2019»

Уточняется, что у 51-летней артистки наблюдаются проблемы с сердцем. В медучреждении ей проведут полное обследование, чтобы установить причины ухудшения самочувствия. Известно, что она находится в сознании.

Буланова родилась в Питере 6 марта 1969 года, а всеобщая популярность к ней пришла в середине 90-х. В 1996 году получила награды «Золотой Граммофон» и «Песня года» за один из своих главных хитов в карьере — композицию «Ясный мой свет». Она также удостоена двух национальных премий «Овация». В 2004-м певице присвоили звание заслуженной артистки России.

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