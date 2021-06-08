Татарицкий: чтобы быть конкурентоспособными, нужно выводить товар на рынок в максимально короткие сроки

Чтобы быть конкурентоспособными, предприятиям нужно выводить товар на рынок в максимально короткие сроки. Об этом заявил журналистам председатель Госстандарта Валентин Татарицкий перед началом церемонии награждения лауреатов премии Правительства за достижения в области качества 2020 года.
Фото из архива
– Сегодня активно развиваются цифровые технологии. И если вчера мы говорили, что для того, чтобы поставить новую продукцию на рынок, нужны годы, то теперь мы все понимаем, что для того, чтобы быть конкурентоспособными на рынке, нужно предвидеть, какой товар нужен потребителю, и сделать максимально короткими сроки его выхода на рынки. Вот такие подходы заложены в новой программе по реализации конкурса Правительства в области качества. Мы их планируем реализовать с 2022 года, но уже в этом году есть ряд предприятий, которые захотели быть пилотными и посмотреть, как оно будет на самом деле реализовываться и какой эффект от этого будет.
Говоря о конкурсе, Валентин Татарицкий отметил, что он уже проводится 22 года.
– Награды вручаются тем, кто имеет заслуги в сфере качества. Конкурс многогранный и оценивается экспертами разных отраслей промышленности. Мир движется вперед, и мировые тенденции подталкивают нас к установлению новых подходов, новых требований к системам менеджмента и мышлению. Чтобы экономика была конкурентоспособной, нужно выпускать качественный продукт.
Председатель Госстандарта подчеркнул, что прошлый год объективно был сложным для экономики предприятий. Но тем не менее им не сложно было отвечать высоким требованиям конкурса.
– Особенно в тяжелые времена важно иметь преимущества. И они определяются основным критерием – качество. Если этим не заниматься и промедлить, то завтра можно быть выброшенным с рынка. Поэтому предприятия активно занялись повышением качества своей продукции.
Отметим, заслуженные награды будут вручены 13 организациям, ставшим лауреатами премии, и 22 организациям, подтвердившим звание лауреата повторно. Еще 2 организации признаны дипломантами конкурса. Победители представляют машиностроение, транспортную, энергетическую, пищевую и другие отрасли, а также сферу услуг.
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Татарицкий: чтобы быть конкурентоспособными, нужно выводить товар на рынок в максимально короткие сроки
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