Татарицкий: чтобы быть конкурентоспособными, нужно выводить товар на рынок в максимально короткие сроки

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Говоря о конкурсе, Валентин Татарицкий отметил, что он уже проводится 22 года.Председатель Госстандарта подчеркнул, что прошлый год объективно был сложным для экономики предприятий. Но тем не менее им не сложно было отвечать высоким требованиям конкурса.Отметим, заслуженные награды будут вручены 13 организациям, ставшим лауреатами премии, и 22 организациям, подтвердившим звание лауреата повторно. Еще 2 организации признаны дипломантами конкурса. Победители представляют машиностроение, транспортную, энергетическую, пищевую и другие отрасли, а также сферу услуг.