Об этом сообщил Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения – Главный государственный санитарный врач.
– На сегодня привилось уже 3,3% населения страны (около 300 тыс. человек) первым компонентом вакцины и около 150 тыс. человек – вторым компонентом. Вакцина «Cпутник V» сегодня идет на области для дальнейшей вакцинации, также мы ожидаем китайскую вакцину.
Александр Тарасенко напомнил о правилах безопасности во время предстоящих праздников:
– На большие праздники мы рекомендуем соблюдать меры профилактики, которые озвучиваем неоднократно: соблюдение дистанцирования, ношение масок. Избегайте мест массового пребывания людей. 9 Мая и на Радуницу все родственники, друзья встречаются друг с другом, но нужно это делать осторожно, чтобы не подвергать риску пожилое поколение. Настоятельно рекомендуем при посещении пожилых соблюдать дистанцию и носить маски.
Фото: БЕЛТА
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Тарасенко: первым компонентом вакцины «Спутник V» привилось 300 тысяч белорусов
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