Компания Boston Dynamics научила своих роботов танцевать. Видеовыступление семи механических танцоров размещено на YouTube-канале компании.
Необычный танец приурочили к объединению Boston Dynamics с корейским автогигантом Hyundai Motor Group. Для перфоманса выбрали трек I'm On It, который корейская группа BTS записала в рамках рекламы подконтрольного Hyundai бренда электромобилей Ioniq, уточняет издание Lenta.ru.
На видео можно понаблюдать за тем, как роботы собираются в колонну и расходятся, при этом создавая причудливые фигуры.
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Танцуют все! Посмотрите, как роботы Boston Dynamics отплясывают под кей-поп
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