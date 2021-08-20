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  2. "Талибан" заявил о необходимости принять новую конституцию Афганистана

"Талибан" заявил о необходимости принять новую конституцию Афганистана

Об этом сообщил официальный представитель политбюро радикального движения «Талибан» Мухаммад Наим, информирует РИА Новости

Фото: РИА Новости

Он заявил, что у Афганистана будет новая конституция. При этом Наим подчеркнул, что сейчас страна находится в чрезвычайном положении. 

– На данный момент нужно обеспечить нужды народа, преодолеть вакуум, а затем предпринимать другие шаги, – отметил представитель «Талибана».

Что касается министерств и управления страной, то ситуация прояснится в течение нескольких дней, поэтому рассуждать о форме правления в Афганистане пока рано, добавил Наим. 

Талибы, по его словам, контактируют с посольствами республики в других странах.
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