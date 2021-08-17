Талай: отправляясь на Паралимпиаду в Токио, ты уже заведомо знаешь, что будет сложно и готов к любым провокациям

Такое мнение выразил спортсмен паралимпиец Алексей Талай в эфире программы «Герой нашего времени» на «Альфа Радио», комментируя свое участие в Паралимпийских играх 2020 в Токио.
- Я понимаю, с чем нам придется столкнуться. Возможно, с некоторыми нашими спортсменами-паралимпийцами уже кто-то «поработал»: предложили хорошее место в одной из европейских стран при условии, что те устроят демарш на масштабных соревнованиях, - отметил спортсмен.
Алексей Талай также подчеркнул, что попытки сломить дух белоруской паралимпийской сборной были. Запугать пытались и его: перед входными дверями квартиры спортсмена появилась инсталляция в цветах бчб-флага:
- Сначала мы с супругой распереживались, а затем, взяв себя в руки, поняли, что нас ожидают такие события в будущем. Возможно, это попытка запугать, фактор давления. Мне пишут в Телеграме о том, что люди, поддерживающие власть, вредят Беларуси. Пытаются подавить боевой дух нашей паралимпийской сборной. Я, как мотивационный спикер, должен буду зарядить нашу команду на победу. Нам надо отстоять свою страну.