Талай: мы не должны быть в роли догоняющих, мы должны транслировать свою собственную повестку

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По его словам, белорусы активно включились в подготовку изменений и дополнений в Основной Закон страны.– сказал Алексей Талай.Паралимпиец отметил важность того, что на конституционном уровне будет закреплена защита исторической правды.– рассказал он.Алексей Талай подчеркнул, что мир меняется и мы не должны быть в роли догоняющих.– добавил он. –Как сообщалось, сегодня обнародован проект изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь для всенародного обсуждения.