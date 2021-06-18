"Так похожи": Оксана Самойлова поделилась трогательным фото с дочерью

Оксана выложила красивую фотосессию со старшей дочерью Ариэлой, на которой они позируют в одинаковых образах.
Блогер также поделилась переживаниями на тему взросления детей. Жена Джигана рассказала, что ей тяжело дается тот факт, что ребенок становится старше и самостоятельнее, ведь ей, как матери, хочется его постоянно защищать. При этом Самойлова призналась, что она очень близка с дочерью и не мешает ей взрослеть.
– Со старшими детьми всегда все в первый раз, и мне постоянно приходится учиться быть мамой. А быть мамой взрослого ребенка – это новый сложный этап, но я очень стараюсь сохранить нашу связь, – подчеркнула знаменитость.
Напомним, у Джигана и Оксаны Самойловой четверо детей: 10-летняя дочь Ариэла, 7-летняя дочь Лея, 4-летняя дочь Майя и годовалый сын Давид.
Фото: instagram.com/samoylovaoxana