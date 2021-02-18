«Так, как он, никто больше не работал»: в Большом театре Беларуси состоялся юбилейный спектакль в честь 100-летия народного артиста СССР дирижера Ярослава Вощака

– вспоминает заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Николай Колядко, дирижировавший в этот вечер «Карминой Бураной».– рассказывает Олег Лесун, дирижировавший «Кармен-сюитой».Лысик приехал в театр на постановку «Кармен-сюиты», которая стала дебютным спектаклем 27-летнего Елизарьева.– Олег Владимирович Лесун заливисто смеется.Вощака к тому времени уже не было в живых. Он скончался 2 марта 1989 года в Боровлянах. В Большом театре БССР работал с 1972 года до самой смерти. В 1972–1980 годах был главным дирижером, затем ушел с административного поста, но так и остался «богом и царем» для всего коллектива.– Как Вощак нас дрессировал – так никто, кроме него и Риккардо Мути, не работает, – сказала мне как-то по секрету мировая оперная звезда Мария Гулегина, тоже приехавшая в Минск, по ее словам, «к Вощаку».Спрашиваю у Олега Лесуна, ощущает ли он дух маэстро, когда дирижирует «Кармен-сюитой».– отвечает Олег Владимирович.При том, что за 32 года без Вощака сменилось поколение музыкантов.– продолжает Олег Лесун.Присутствие учителя ощущает и Николай Колядко:А я, побывав в очередной раз на «Кармине Буране» и «Кармен-сюите», вдруг поняла, в чем секрет невероятного долголетия балетных постановок Валентина Елизарьева.47 лет «Кармен-сюите» – а она проживет еще столько же и два раза столько без каких-либо перемен в хореографии. Даже возобновление в апреле 2019 года лишь освежило этот поистине бессмертный спектакль.сказал тогда, общаясь со зрителями и прессой, Валентин Николаевич.К «Кармен-сюите» это не относится. И знаете почему?Нельзя представить более тесную сцепленность хореографии и музыки, их взаимную «прошивку». Родион Щедрин по-новому услышал бессмертную музыку Бизе, обнажив в ней раскаты грома, щелканье бичей, звон ножей. Елизарьев все это воплотил в движения, а Лысик – в оформление и свет, и ни одно нельзя оторвать от другого.– сказал Олег Лесун, выслушав мой горячий монолог.Что остается от великого дирижера, когда он уходит?Остается традиция. Остаются партитуры, в которых он оставил свой след, – карандашом или духом. Остаются его «дети» в искусстве, которых он лепил, как глину, и они этого не забудут. И театр – тот праздник, который всегда с нами.Фото Большого театра Беларуси