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  2. «Так, как он, никто больше не работал»: в Большом театре Беларуси состоялся юбилейный спектакль в честь 100-летия народного артиста СССР дирижера Ярослава Вощака

«Так, как он, никто больше не работал»: в Большом театре Беларуси состоялся юбилейный спектакль в честь 100-летия народного артиста СССР дирижера Ярослава Вощака

Два одноактных балета – «Кармина Бурана» (1974) и «Кармен-сюита» (1983), – которые Ярослав Антонович Вощак поставил в сотрудничестве с тогдашним главным балетмейстером театра Валентином Николаевичем Елизарьевым, тогда еще без нынешних регалий. Два дирижера, один из которых –  ученик Вощака, а другой –  ученик ученика. 


– Я был у него официальным стажером Министерства культуры СССР, – вспоминает заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Николай Колядко, дирижировавший в этот вечер «Карминой Бураной». – Мне выдали солидный красный диплом. Два года я был у него ассистентом на всех его постановках, работал вместе с ним, получил хорошую школу. Не только школу музыканта, но школу жизненную. Поэтому я считаю себя его учеником.

– Мой педагог Николай Сергеевич Колядко передал мне эти традиции непосредственно от Вощака, – рассказывает Олег Лесун, дирижировавший «Кармен-сюитой». – Именно Вощак привел его в театр, они много общались. 
Надо сказать, что Ярослав Антонович привел в наш Большой театр множество талантливых людей. Например, художника Евгения Лысика, о чем охотно рассказывает Валентин Николаевич Елизарьев.


Лысик приехал в театр на постановку «Кармен-сюиты», которая стала дебютным спектаклем 27-летнего Елизарьева.

– Интересно, что первым номером, который я дирижировал в оркестре Большого театра Беларуси на репетиции у Николая Сергеевича Колядко, – это «Фанданго» из «Кармен-сюиты». И все получилось! Оркестр был удивлен!  – Олег Владимирович Лесун заливисто смеется.


Вощака к тому времени уже не было в живых. Он скончался 2 марта 1989 года в Боровлянах. В Большом театре БССР работал с 1972 года до самой смерти. В 1972–1980 годах был главным дирижером, затем ушел с административного поста, но так и остался «богом и царем» для всего коллектива.

– Как Вощак нас дрессировал – так никто, кроме него и Риккардо Мути, не работает, – сказала мне как-то по секрету мировая оперная звезда Мария Гулегина, тоже приехавшая в Минск, по ее словам, «к Вощаку».

Спрашиваю у Олега Лесуна, ощущает ли он дух маэстро, когда дирижирует «Кармен-сюитой».

– Не ощущать это невозможно!  – отвечает Олег Владимирович. – В партитуре есть его пометки. Но главное, оркестр настолько сделан, настолько хорошо сделан спектакль, что интерпретировать эту партитуру как-то по-другому будет сложно. Ты входишь в состояние спектакля и по-другому уже не можешь его вести.

При том, что за 32 года без Вощака сменилось поколение музыкантов.

– Остались единицы тех, кто работал с Вощаком, – продолжает Олег Лесун. – Все равно ощущается его работа, его дух, потому что традиции передаются через поколение.

Присутствие учителя ощущает и Николай Колядко:

– Все спектакли, которые он ставил, – «Спартак», «Кармина Бурана», «Кармен-сюита». «Болеро», – я был у него ассистентом и, дирижируя их, стараюсь приблизиться к той высоте, которую он задал. Стараюсь не испортить эти спектакли, все время держать их в форме. Это его память.

А я, побывав в очередной раз на «Кармине Буране» и «Кармен-сюите», вдруг поняла, в чем секрет невероятного долголетия балетных постановок Валентина Елизарьева. 

47 лет «Кармен-сюите» – а она проживет еще столько же и два раза столько без каких-либо перемен в хореографии.  Даже возобновление в апреле 2019 года лишь освежило этот поистине бессмертный спектакль.

– Это такой материал, который не надо пересматривать, – сказал тогда, общаясь со зрителями и прессой, Валентин Николаевич. – Я считаю, что десятилетия со дня премьеры его не состарили. Он остался современным и по мысли, и по хореографии. Некоторые другие спектакли – я делаю авторскую редакцию, потому что они требуют прикосновения к спектаклю, иногда очень деликатного, а иногда резкого.

К «Кармен-сюите» это не относится. И знаете почему? 

Нельзя представить более тесную сцепленность хореографии и музыки, их взаимную «прошивку». Родион Щедрин по-новому услышал бессмертную музыку Бизе, обнажив в ней раскаты грома, щелканье бичей, звон ножей. Елизарьев все это воплотил в движения, а Лысик – в оформление и свет, и ни одно нельзя оторвать от другого.

– Да, – сказал Олег Лесун, выслушав мой горячий монолог. – Такое ощущение, что именно для этого спектакля написана музыка.

Что остается от великого дирижера, когда он уходит? 

Остается традиция. Остаются партитуры, в которых он оставил свой след, – карандашом или духом. Остаются его «дети» в искусстве, которых он лепил, как глину, и они этого не забудут. И театр – тот праздник, который всегда с нами.

Фото Большого театра Беларуси
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