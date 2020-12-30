Так делают все, но, как оказалось, зря: ученые назвали малоэффективным популярный метод борьбы с коронавирусом

Когда коронавирус только начал распространяться по миру, врачи стали предлагать рекомендации, в которых подчеркивалась необходимость проведения периодических обработок поверхностей в помещениях. Однако новые научные исследования показали, что подобные меры неэффективны. Своим мнением по этому поводу поделился микробиолог Эмануэль Голдмен, эксперт Ратгерского университета (США), пишет "Медицина и наука".
– За последний год мы смогли узнать о новом коронавирусе достаточно, чтобы понять, что все ранее предпринимаемые меры по предупреждению распространения нового коронавируса, а именно: проведение дезинфекции поверхностей, оказались малоэффективными. Объясняется это тем, что вирус обладает повышенной уязвимостью, что снижает его шансы на выживание во внешней среде. Даже если вирусные частицы, которые выделяют больные люди при кашле или чихании осядут на поверхности, то риск инфицирования в данном случае будет ничтожно низким. Поэтому смысла в протирании дезинфицирующими средствами пакетов из магазина, упаковок и баночек – нет, – рассказал микробиолог.
Вместе с тем Эмануэль Голдман добавил, что при обследовании поверхностей были замечены частицы, имевшие сходство с погибшим вирусом. При изучении поверхностей в помещениях клиник, где находились на лечении пациенты с установленным диагнозом COVID-19, также не было выявлено вируса.
Новые исследования доказали, что большую опасность в распространении коронавируса играет передача инфекции во воздуху.
– На настоящий момент нет никаких данных, подтверждающих необходимость проведения дезинфекции поверхностей с целью предотвращения распространения COVID-19. Особенно эти замечания актуальны в отношении проведения дезинфекций улиц, домов, тротуаров. Гораздо больше пользы будет, если просто чаще проветривать помещение, использовать защитные маски и соблюдать социальное дистанцирование, а также чаще мыть руки, – подчеркнул специалист по респираторным заболеваниям в Национальном институте здоровья США Кевин Феннелл.
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Так делают все, но, как оказалось, зря: ученые назвали малоэффективным популярный метод борьбы с коронавирусом
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Фото: Алексей БИБИКОВ