Так делают все, но, как оказалось, зря: ученые назвали малоэффективным популярный метод борьбы с коронавирусом

– рассказал микробиолог.Вместе с тем Эмануэль Голдман добавил, что при обследовании поверхностей были замечены частицы, имевшие сходство с погибшим вирусом. При изучении поверхностей в помещениях клиник, где находились на лечении пациенты с установленным диагнозом COVID-19, также не было выявлено вируса.Новые исследования доказали, что большую опасность в распространении коронавируса играет передача инфекции во воздуху.– подчеркнул специалист по респираторным заболеваниям в Национальном институте здоровья США Кевин Феннелл.