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Таиланд разрешит вакцинированным туристам отказаться от карантина

Турбизнес популярного тайского острова Пхукет на собственные средства готов вакцинировать местных, чтобы получить разрешение на въезд путешественников хотя бы к следующему зимнему сезону, сообщает РИА Новости.


Власти острова работают над планом восстановления международного туризма с 1 октября 2021 года. Программа Phuket First October подразумевает частную вакцинацию от коронавируса 70% (это примерно 250 тысяч) жителей старше 18 лет, не дожидаясь решения правительства.

Средства на это готовы предоставить более десятка бизнес-групп, Торговая палата и Туристическая ассоциация Пхукета. По замыслу предпринимателей, массовая вакцинация местных жителей позволит безопасно открыть регион для иностранных гостей, как только у островного населения сформируется коллективный иммунитет. 

Кроме того, прививки дадут возможность отменить обязательный двухнедельный карантин, который отпугивает многих туристов.

Согласно плану Phuket First October, туриндустрия Пхукета будет импортировать вакцины через частные фирмы. Вероятнее всего, это будет китайская вакцина Sinovac, которая может получить одобрение тайским регулирующим органом в феврале.

По предположениям правительства Таиланда, по итогам массовой вакцинации от COVID-19 коллективный иммунитет в стране будет достигнут к 2022 году. Соответственно, Пхукет хочет провести вакцинацию первым. 

– Если нам придется ждать, мы не выживем, – сказал  Бхуммикитти Руктаенгама, президент Туристической ассоциации Пхукета.

Предыдущая инициатива по открытию острова для иностранных посетителей, реализованная в октябре, ожидаемого интереса у туристов не вызвала. Желающих по прилете отправляться на двухнедельную изоляцию оказалось катастрофически мало. В основном, это были гости из КНР. 

Фото: pixabay.com
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