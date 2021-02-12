Патриотизму нельзя научить, его можно только воспитать собственным примером, такое мнение высказала директор Хоновского учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа Могилевского района Ирина Сыромолотова после заключительного слова Главы государства на VI Всебелорусском народном собрании.
– К сожалению, в силу занятости на работе я не смогла посмотреть собрание от начала до конца, периодически приходилось отвлекаться на решение хозяйственных вопросов в нашем учреждении. Но вот заключительное выступление Президента слушала с огромным вниманием.
Очень приятно, что Александр Григорьевич обратил внимание на проблему воспитания молодежи. Полностью разделяю его мнение, что это совсем новое поколение с собственными взглядами и собственными жизненными установками. Важно донести до них, что без способностей, труда и терпения невозможно достигнуть успеха!
Актуальна и тема патриотического воспитания молодежи. В частности, для нашей школы это приоритетное направление. При этом считаю, что патриотизму нельзя научить, его можно только воспитать собственным примером – демонстрировать уважение и любовь к своей родной земле, знать ее историю, гордиться достижениями своих предшественников, земляков.
Не остались в стороне и проблемные вопросы образования. Если говорить подробнее, то это и достойная оплата труда педагогических работников, и уважение общества к их делу. На мой взгляд, нужно повышать интерес молодежи к данной профессии.
Также считаю, что нельзя сбрасывать всю нагрузку в воспитании детей на школу, нужно расставить приоритеты правильно. Педагоги только продолжают и поддерживают работу, начатую дома – в семье. Речь идет о том же патриотизме, трудолюбии, здоровом образе жизни, экологии и других направлениях.
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Сыромолотова: патриотизму нельзя научить, его можно только воспитать собственным примером
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Фото: Любовь СОЛОВЬЕВА