Сын Джигана и Оксаны Самойловой попросил у Деда Мороза новых родителей

«Дорогой Дедушка Мороз! Пишет тебе Давид, но дома меня почему-то называют разными странными словами: «Давидаксли», «Вот ты шнур», «Давидус», «Мама, он ко мне лезет», «Заберите его из моей комнаты» и прочее. Я был примерным мальчиком и хочу попросить у тебя подарки. Было бы неплохо в Новом году подарить мне новых родителей, а то эти катают меня с больших горок, заставляют нырять на дно бассейна, на страшных аттракционах в парке катают, вызывают домой зомби. И вообще они не очень адекватные. Можно мне новых, пожалуйста?» – говорится в шуточном послании.
Также малыш «попросил» подарить ему все игрушки старших сестер (желательно вместе с их комнатами, а то со входом туда у него периодически случаются проблемы) и собственные сладости (так как он подустал запихивать их в рот с пола за сестрами).
«Я очень люблю разные украшения, сумки и шляпки и абсолютно не понимаю, почему мне запрещают их носить. Можно еще, пожалуйста, отменить ночь? Я спать вообще не люблю, и эта темнота мне очень мешает заниматься важными делами. И если несложно, то можно мне еще бабушку и дедушку навсегда отдать, чтобы они никогда не уходили?» – попросил маленький Давид.
Напомним, у рэпера Джигана и его супруги Оксаны Самойловой четверо детей: 10-летняя дочь Ариэла, 7-летняя дочь Лея, 4-летняя дочь Майя и годовалый сын Давид.
Фото: instagram.com/samoylovaoxana