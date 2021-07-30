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Сын актера Иннокентия Смоктуновского попал в психбольницу

Сына легендарного советского актера Иннокентия Смоктуновского Филиппа госпитализировали в психиатрическую больницу. Об этом сообщает Lenta.ru

Кадр из фильма

Отмечается, что в последнее время 63-летний Филипп часто жаловался плохое самочувствие, спутанное сознание, отсутствие аппетита, а также отказывался мыться. Медики определили сына Смоктуновского психиатрическую больницу № 1 имени Н. А. Алексеева. 

Единственный сын Иннокентия Смоктуновского Филипп родился 30 июля 1957 года в Москве. Учился в театральном училище им. Щукина, однако так и не смог его окончить. Выступал на театральной сцене, успел сняться в фильмах «Маленькие трагедии» и «Мертвые души». 

Смоктуновский младший имеет пристрастие к алкоголю и наркотикам. Его несколько раз отправляли на лечение в рехабы, а однажды даже задерживали за хранение тяжелых наркотиков - тогда полиция нашла Филиппа в невменяемом состоянии в парке Москвы.
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