Свыше 3,51 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против коронавируса

В Брестской области две прививки против COVID-19 получили свыше 449,2 тыс. человек, Витебской – по меньшей мере 371,2 тыс., Гомельской – как минимум 607,9 тыс., Гродненской – не менее 423,6 тыс., Могилевской – свыше 432,5 тыс., Минской – по меньшей мере 456,6 тыс., Минске – как минимум 684,9 тыс.Кроме того, не менее 92 тыс. сотрудников различных организаций и ведомств завершили курс вакцинации против коронавируса.