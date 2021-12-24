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  2. Свыше 3,51 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против коронавируса

Свыше 3,51 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против коронавируса

В Беларуси на 24 декабря по меньшей мере 4 млн 587 тыс. человек получили одну дозу вакцины против коронавирусной инфекции, из них как минимум 3 млн 517 тыс. человек прошли полный курс вакцинации. Такие данные приведены в Telegram-канале Министерства здравоохранения.


В Брестской области две прививки против COVID-19 получили свыше 449,2 тыс. человек, Витебской – по меньшей мере 371,2 тыс., Гомельской – как минимум 607,9 тыс., Гродненской – не менее 423,6 тыс., Могилевской – свыше 432,5 тыс., Минской – по меньшей мере 456,6 тыс., Минске – как минимум 684,9 тыс.

Кроме того, не менее 92 тыс. сотрудников различных организаций и ведомств завершили курс вакцинации против коронавируса.
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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