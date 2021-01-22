Сегодня — девять дней со дня смерти Леонида Щемелева. Народный художник Беларуси — в воспоминаниях друзей и коллег по творческому цеху

В день прощания с Леонидом Щемелевым стояла пронзительно холодная погода, и небо было ярко-лазурного цвета. «Той самы шчамялёўскi блакiт, якi так любiў i так пранiкнёна маляваў майстра...» — точно подметила искусствовед, первый заместитель председателя Союза художников Наталья Шарангович.

До своего 98-летия Леонид Щемелев не дожил всего три недели. В последние годы он боролся с онкологическим заболеванием. Прах художника захоронен на Восточном кладбище Минска.

— В 1976‑м, окончив учебу в творческих мастерских Академии художеств СССР в Баку, я вернулся в Минск. В это время в выставочном зале Союза художников формировалась выставка, в которой я решил принять участие. И первым, кого там встретил, был Щемелев. Он спросил, с какой работой я собираюсь выставиться. Я честно ответил, что еще не определился, но было бы замечательно, если бы он, уже известный к тому времени художник, предварительно взглянул на мои работы. Думал, моя наглая просьба повиснет в воздухе, но Леонид Дмитриевич согласился не раздумывая. И мы поехали в Грушевку, где я тогда снимал мастерскую.И удивительное дело: во время просмотра работ и их обсуждения я не почувствовал в Щемелеве, несмотря на значительную разницу в возрасте, никого снобизма, превосходства или менторства. Меня поразила его реакция на мои картины, написанные в совершенно ином пластическом ключе. Леонид Дмитриевич был из тех художников, кто мог органично входить в другой художественный мир, и принимать, ценить его… С тех пор он всегда относился ко мне по‑отечески. Мы были соседями по мастерской, вместе выставлялись, участвовали в оформлении Национальной библиотеки. Это очень дорогой мне человек. Таким навсегда он и останется.— Леанiда Дзмiтрыевiча я ведаю з 1971 года, калi патрапiў у Рэспублiканскую школу‑iнтэрнат па выяўленчым мастацтве i музыцы, дзе Шчамялёў на той час выкладаў. Настаўнiкаў там было шмат, але Шчамялёў быў такi адзiн. Калi ён да некага падыходзiў i хвалiў, лiчылася, што ты ўжо ўзляцеў вельмi i вельмi высока… Дарэчы, ён быў неверагодна прыгожым чалавекам: i знешне, i па паводзiнах, i ў размове. Ну хто яшчэ з мастакоў мог апрануць ярка‑фiялетавыя штаны? Толькi Шчамялёў. Ён заўсёды апранаўся, як дэндзi. Нават у 95 гадоў, калi Леанiд Дзмiтрыевiч яшчэ выходзiў з кватэры ў майстэрню, на iм было чорнае палiто, iдэальна напрасаваныя штаны (палец можна было парэзаць!), начышчаны да бляску абутак i жоўты шарф, закiнуты на плячо. Нiводны з беларускiх мастакоў (можа только Жора Скрыпнiчэнка) не апранаўся так стылёва. Такiм Шчамялёва мы i запомнiлi.А што тычыцца ягонага мастацтва… Леанiд Дзмiтрыевiч быў з тых, хто разам з Аляксандрам Кiшчанкам i Гаўрыiлам Вашчанкам прынёс ў айчыннае мастацтва новую стылiстыку, даў новы подых. Яго працы пазнавалi адразу. Нават за 30 метраў можна было сказаць: о, гэта Шчамялёў! Пасля сустрэчы са Святланай (другая жонка мастака. — Прым. рэд.) ён адрадзiўся як мастак. Стаў яркiм, святочным, узнёслым — тым самым Шчамялёвым, якiм мы яго ведаем апошнiя гадоў сорак. I вось гэтая радасць, гэты «восторг», як ён сам гаварыў, сталi станам ягонай душы. А яшчэ ён заўсёды быў падкрэслена беларускiм мастаком. Нават падпiсваўся «Л. Шч.». I гэта правiльна. Мастацтва павiнна мець нацыянальную адметнацсь.Шчамялёў пайшоў ад нас, але як мастак застаўся. Ягоная творчасць назаўсёды з намi. Так жа, як, напрыклад, Караткевiч, Быкаў, Барадулiн: людзi пайшлi, але творы засталiся. I гэта велiзарны прывiлей, якi мы, творцы, зарабляем у Бога, калi адпрацоўваем на зямлi тое, што ён даў нам у выглядзе талента. Але талент — гэта задача, якую патрэбна распазнаць, пачуць i выканаць. Шчамялёў яе нават перавыканаў.— Я перенял эстафету пользования мастерской, в которой он работал. Дело в том, что в доме на Сурганова, 42 Леонид Дмитриевич получил и квартиру, и мастерскую над ней. Чуть позже он перебрался в бывшую мастерскую Виталия Цвирко, а я переехал в его. Но в квартире он некоторое время еще жил, поэтому мы периодически пересекались.У Леонида Дмитриевича, не буду скрывать, был тяжелый характер. Но творческий человек по‑другому не может: он должен иметь свою точку зрения. Щемелев ее не только имел, но и отстаивал всю жизнь. У реалистического искусства того времени были свои законы. Если изображать человека, то прежде всего человека труда. Художнику нужно было идти в заводские цеха, поля, искать того, кто обливается потом, и переносить увиденное на холсты — в этом, с точки зрения тогдашних идеологов, просматривалась некая гармония. Отчасти с этим трудно не согласиться, но Леонид Дмитриевич избрал свой художественный путь. В его работах — наслаждение от жизни, много радости, все творчество как лирическая песня о той жизненной дистанции, которую он прошел. С этим можно не соглашаться, но это его выбор. Во многих художественных позициях я был с ним не согласен. В частности, он имел свой художественный прием в живописи, который лично мне был абсолютно не близок. Но Щемелев шел своей дорогой и был чрезвычайно убедителен в своих представлениях о жизни и вообще роли художника. И в этом ценность его многочисленных работ.— Он был активный во всем: в своих выставках, открытиях, поездках, пленэрах… Отовсюду привозил новые работы, и мы всегда любовались ими и ждали, что нового он придумает. У него была своя цветовая гамма, очень узнаваемая. Никто не писал так, как Щемелев. Потом многие молодые пытались его копировать, подражать, заимствовать, но Щемелев был такой один. Он, к слову, много помогал молодым художникам: советами, где‑то за кого‑то просил. Для него это не было проблемой.— Последний раз мы навещали его 9 мая. Скажу честно: уходить не хотелось. Леонид Дмитриевич принял нас как родных. Он был хлебосольным хозяином и очень комфортным в общении человеком. Радовался как ребенок подаренным цветам. 97 лет — и такой блеск в глазах, и такая ясная память!Он многое нам посоветовал, в частности, научил, как взаимодействовать с государством, налаживать контакты. Этому я сейчас учусь: говорить о Союзе художников, рассказывать о том, что у нас происходит. Говорили мы в том числе и о том, как развивать арт‑туризм. Наши художники — мастера мирового уровня и нужно не стесняться заявлять о себе… Для нас Леонид Дмитриевич навсегда останется примером правильной гражданской, жизненной и творческой позиции. Светлая память Мастеру.