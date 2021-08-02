За сутки в стране зарегистрированы 756 пациентов с выявленным коронавирусом, выздоровели 592 человека. Такой статистикой поделились в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в стране были зарегистрированы 447 754 человека с коронавирусной инфекцией. Полностью выздоровел 441 961 пациент.
За время пандемии в республике скончалось 3472 пациента с COVID-19.
За минувшие сутки выполнено 11 693 теста. Всего в стране проведено 7 324 156 тестов.
Опубликовано:
1234
Сводка по COVID-19 на 2 августа: за сутки плюс 756 новых случаев заражения
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter