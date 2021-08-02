Сводка по COVID-19 на 2 августа: за сутки плюс 756 новых случаев заражения

Всего с начала пандемии в стране были зарегистрированы 447 754 человека с коронавирусной инфекцией. Полностью выздоровел 441 961 пациент.За время пандемии в республике скончалось 3472 пациента с COVID-19.За минувшие сутки выполнено 11 693 теста. Всего в стране проведено 7 324 156 тестов.