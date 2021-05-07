Сегодня в связи с изменением организации дорожного движения светофор на пересечении ул. Брилевской с ул. Кижеватова работает в режиме желтого мигания. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Госавтоинспекция обращает внимание на данную информацию и просит водителей быть внимательными на дорогах.
Фото: pixabay.com
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Светофор на пересечении ул. Брилевской с ул. Кижеватова в Минске работает в режиме желтого мигания
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