Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная рассказала корреспонденту ТАСС, что ее выписали из больницы после обследования.
"Я нахожусь дома. Раз дома, значит, и самочувствие соответствует", – коротко прокомментировала актриса, известная, в частности, благодаря ролям в фильмах "Семнадцать мгновений весны" и "Бриллиантовая рука".
Ранее Светлана Светличная, которой в мае этого года исполнилось 80 лет, сообщила, что находится в больнице на обследовании.
Фото: архив ТАСС
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Светлану Светличную выписали из больницы
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