Заслуженная артистка РСФСР попала в больницу с инсультом, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Светличная пожаловалась на головную боль, в результате чего ей понадобилась помощь медиков. На данный момент 80-летняя актриса находится в одной из московских больниц. Подробности уточняются.
Светлана Светличная известна благодаря роли Анны Сергеевны в "Бриллиантовой руке" Леонида Гайдая. Также играла в картинах "Семнадцать мгновений весны", "Тридцать три", "Место встречи изменить нельзя" и многих других.
Фото: kino-teatr.ru
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Светлану Светличную экстренно госпитализировали
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