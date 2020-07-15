Для потребителей, в чьи квартиры в связи со сбоем в системе центрального водоснабжения поступила вода ненадлежащего качества, согласно решению Мингорисполкома № 2067, уже проведены перерасчеты, пишет БЕЛТА.
"В сегодняшних счет-извещениях суммы начислений по указанным услугам обнулены", – проинформировали в УП "Минскводоканал".
Списки домов, относящихся к зоне влияния сбоя в системе центрального водоснабжения, направлены в организации, которые ведут учет, расчет и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и за пользование жилым помещением: ЦИТМ, ТС, организациям, обслуживающим общежития и квартиры.
Те граждане, которым по каким-то причинам не произвели перерасчет, могут получить разъяснения, обратившись по одному из следующих телефонов: 8 (017) 389-40-10, 389-42-98, 389-41-41.
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Суммы начислений за водоснабжение и водоотведение в июне жителям проблемных домов Минска обнулены
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Фото: Татьяна СТОЛЯРОВА