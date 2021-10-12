Суд Мозырского района присудил денежную компенсацию морального вреда пассажиру автобуса, попавшего в ДТП

25 ноября 2019 года мужчина ехал в автобусе Neoplan 1117 по дороге Октябрьский – Паричи – Речица. Произошло столкновение с автомобилем МАЗ. Пассажир пострадал и некоторое время был на больничном. Обращаться к медикам из-за неудовлетворительного состояния здоровья пришлось и в последующем. Как потом скажет пострадавший на суде, куда он обратился, после ДТП испытал шок и страх за свою жизнь.

Судом установлено, что владельцами транспортных средств, в результате взаимодействия которых был причинен вред здоровью истца, являются ООО «Белтрансбус» и СУП «Речицкий-Агро».

– Решением суда Мозырского района с ООО «Белтрансбус» в пользу пострадавшего взыскана денежная компенсация морального вреда в размере 9 тысяч 900 рублей и разрешен вопрос о судебных расходах, – рассказала пресс-секретарь Гомельского областного суда Алина Сулейко.

Судебная коллегия по гражданским делам Гомельского областного суда, проверив в апелляционном порядке обоснованность решения суда первой инстанции по жалобе ответчика ООО «Белтрансбус», изменила решение суда первой инстанции в части взыскания судебных расходов, в остальной оставила без изменения. Решение вступило в силу.