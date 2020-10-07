Получение документов в организациях Государственного комитета по имуществу должно быть максимально комфортным и быстрым для человека. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель Премьер-министра Александр Субботин во время посещения Минского городского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру, где были презентованы электронные ресурсы и системы организаций Госкомимущества, пишет БЕЛТА.
"Мы сейчас идем по пути упрощения законодательной базы и переоснащения Госкомимущества. Хотелось бы, чтобы человек, которому нужна справка, регистрация или переоформление документов, мог сделать это максимально комфортно для себя и быстро, минимально сталкиваясь с чиновничьим миром", – сказал Александр Субботин.
По его словам, цифровизация различных отраслей экономики будет приоритетом в ближайшую пятилетку.
Цифра сейчас идет во все отрасли, в том числе в сферу работы с землей, с недвижимостью. Мы подходим к тому моменту, когда начинает разрабатываться беспилотный транспорт – пассажирский, для сельского хозяйства, развивается точное земледелие. Т. е. приложений (для электронных ресурсов Госкомимущества. – Прим. БЕЛТА) огромное количество", – считает вице-премьер.
Он обратил внимание на то, что цифровизация позволит более эффективно управлять системой недвижимого имущества. "Чтобы эффективно управлять, для этого нужно как минимум знать, где это имущество находится, в каком состоянии, что с ним можно сделать: сдать в аренду, продать или просто избавляться от него. Сегодня все отслеживается онлайн", – добавил Александр Субботин.
Фото: БЕЛТА
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Субботин: получение документов в организациях Госкомимущества должно быть максимально комфортным и быстрым
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