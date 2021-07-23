Об этом вице-премьер Александр Субботин заявил сегодня журналистам по итогам совещания у Главы государства по вопросам организации уборочной кампании 2021 года, говоря о прогнозах на урожай в контексте нынешних погодных условий:
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- Мы будем готовиться к худшему, но надеяться на лучшее. По предварительным расчетам, из-за аномальной жары, из-за недостатка осадков зерна мы, конечно, потеряем, но чуть компенсируем, например, зерном кукурузы. Поэтому в целом должны выйти на те же цифры, что и в прошлом году, но с небольшим минусом.
Заместитель Премьер-министр при этом отметил: сейчас убрано лишь 14 процентов зерна, поэтому говорить о прогнозах можно будет хотя бы тогда, когда уборочная страда преодолеет половину пути.
- Лето еще идет, уборочная только начата. Где-то, может, урожайность будет выше, где-то ниже. Поэтому прогнозы будут корректироваться.
Фото: БЕЛТА
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Субботин о прогнозах на урожай: должны выйти на те же цифры, что и в прошлом году, но с небольшим минусом
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